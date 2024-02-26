Sebuah kafe jamu di Kota Tua Jakarta menyulap satu bagian kafenya menjadi museum mini. Dalam museum mini ini, pengujung disuguhkan beragam benda yang memiliki nilai sejarah. Mulai dari alat musik, mesin tik jadul, hingga kain batik.

Kafe ini juga menawarkan menu jamu yang diolah dengan cara modern. Beragam menu jamu ditawarkan, mulai dari beras kencur hingga golden sparkling.

Reporter: Amrina Rida

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News