Sebanyak 75 orang petugas KPPS yang meninggal dalam pemilu 2024 mendapat santunan dari Pemprov Jatim sebesar Rp10 juta.

75 orang yang meninggal terdiri dari unsur KPU 60 orang, unsur Bawaslu 9 orang, petugas keamanan 1 orang dan saksi 2 orang

Selain dari Pemprov, santunan juga diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan dan KPU. Pemprov Jatim juga berterimakasih kepada petugas KPPS yang bekerja dan bisa menjaga Pemilu yang kondusif di Jawa Timur.

Kontributor: Rahmat Ilyasan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News