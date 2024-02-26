Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersalaman dirinya dengan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (26/2).
Moeldoko menyebut momen salamannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat itu dinilai hal yang biasa. Moeldoko memastikan bahwa sengketa Partai Demokrat terdahulu tidak akan menggangu hubungan kerjanya dengan AHY.
Reporter: Raka Dwi Novianto
(rns)
