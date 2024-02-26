Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas memastikan sebanyak 6 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Azwar mengatakan pemindahan ASN ke IKN akan disesuaikan dengan fasilitas yang sudah tersedia. Mengingat, pada bulan Agustus masih akan digunakan untuk upacara hari Kemerdekaan.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News