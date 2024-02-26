...

Menpan-RB Sebut 6 Ribu ASN akan Dipindah ke IKN Sebelum Oktober 2024

Binti Mufarida, Jurnalis · Senin 26 Februari 2024 14:15 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas memastikan sebanyak 6 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). 
 
Azwar mengatakan pemindahan ASN ke IKN akan disesuaikan dengan fasilitas yang sudah tersedia. Mengingat, pada bulan Agustus masih akan digunakan untuk upacara hari Kemerdekaan. 
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Akira AW

