...

Arema FC Optimis Kalahkan Persija Jakarta di Laga Lanjutan Liga 1

Ketut Catur Kusumaningrat, Jurnalis · Minggu 25 Februari 2024 19:35 WIB
A A A
Arema FC akan menghadapi Persija Jakarta dalam laga lanjutan Liga 1 Indonesia di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.
 
Menghadapi Macan Kemayoran, Singo Edan telah melakukan berbagai persiapan terutama latihan fisik dan teknik. Arema FC optimis dapat mengalahkan Persija Jakarta pada laga yang berlangsung pada Senin (26/2/2024) besok.
 
Saat ini Arema FC berada urutan 16 klasemen sementara Liga 1 2023/2024 dengan perolehan 24 poin, sementara Persija Jakarta berada di urutan 12 klasemen sementara dengan perolehan 32 poin.
 
Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

