Gempa bumi berkekuatan M5,7 yang mengguncang Bayah, Lebak, Banten membuat panik warga. Puluhan pengunjung bioskop yang sedang menonton film langsung membubarkan diri karena getaran gempa yang sangat terasa.

Pasca gempa, warga Kecamatan Bayah dan Wanasalam tampak bersiaga di depan rumah mereka masing-masing. Getaran gempa yang sangat terasa tersebut membuat mereka khawatir akan terjadinya gempa susulan.

Kontributor: Iskandar Nasution

Produser: Kristo Suryokusumo

