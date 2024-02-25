Bawaslu Bangkalan memberi respons keras usai rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) untuk sejumlah TPS diabaikan oleh KPU Bangkalan. Bawaslu Bangkalan merekomendasikan 8 TPS di 7 kecamatan berbeda untuk melakukan PSU.

Namun dari 8 TPS yang direkomendasikan, KPU hanya menggelar PSU di 3 TPS saja. Pengabaian rekomendasi oleh KPU Bangkalan ini telah dilaporkan ke Bawaslu Jawa Timur.

Kontributor: Taufik Syahrawi

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News