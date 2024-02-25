...

BREAKING: Gempa Berkekuatan M5,7 Guncang Bayah, Banten

Binti Mufarida, Jurnalis · Minggu 25 Februari 2024 20:22 WIB
Gempa dengan kekuatan M 5,7 mengguncang Bayah Banten, Minggu 25 Februari 2024, pukul 20.07 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.
 
Menurut BMKG, pusat gempa berada di 85 km Barat Data Bayah Banten pada koordinat 7.61 Lintang Selatan-105.90 Bujur Timur. Meski demikian, dalam laman resminya BMKG mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gempa susulan.
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

