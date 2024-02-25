Sebuah minibus terbakar dalam kecelakaan beruntun di Jalan Tol Solo-Semarang KM 479 Boyolali, Jawa Tengah. Kejadian berawal saat minibus menabrak truk box yang memicu tabrakan antara mobil pickup dan bus.

Dua mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam peristiwa ini. Lebih dari 1 jam kemudian api dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. sopir dan 3 penumpang minibus yang mengalami luka dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Kontributor: Tata Rahmanta

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

