Beginilah kondisi rumah warga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang rusak parah akibat ledakan tabung gas 3 kilogram. Kerasnya ledakan terdengar hingga radius 100 meter dan menyebabkan atap rumah jebol.

Kejadian ini berawal dari pemilik rumah yang mendengar suara mendesis setelah memasang tabung gas. Setelah tabung tersebut diceburkan ke dalam bak mandi, diduga ada salah satu penghuni rumah yang melakukan sesuatu sehingga memicu terjadinya ledakan.

