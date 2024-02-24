Superhero pewayangan Gatotkaca meramaikan pemungutan suara ulang yang digelar di 10 TPS di Surabaya. Gatotkaca blusukan di kampung Sencaki, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Cara unik ini diinisiasi Polsek Simokerto untuk mengajak masyarakat mengikuti pencoblosan ulang di TPS.

Di TPS 27 Kelurahan Simolawan ini digelar PSU secara keseluruhan pada 5 surat suara dengan jumlah DPT sebanyak 221 pemilih. Jalannya pemungutan suara ulang ini mendapat pengamanan ketat dari Kepolisian dan TNI.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Yudha Prawira

