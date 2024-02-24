...

Kenakan Kostum Gatotkaca, Polisi Ajak Warga Ikuti Pemungutan Suara Ulang di TPS 27 Simolawang Surabaya

Yudha Prawira, Jurnalis · Sabtu 24 Februari 2024 20:34 WIB
Superhero pewayangan Gatotkaca meramaikan pemungutan suara ulang yang digelar di 10 TPS di Surabaya. Gatotkaca blusukan di kampung Sencaki, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Cara unik ini diinisiasi Polsek Simokerto untuk mengajak masyarakat mengikuti pencoblosan ulang di TPS.
 
Di TPS 27 Kelurahan Simolawan ini digelar PSU secara keseluruhan pada 5 surat suara dengan jumlah  DPT sebanyak 221 pemilih. Jalannya pemungutan suara ulang ini mendapat pengamanan ketat dari Kepolisian dan TNI.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Yudha Prawira

(rns)

