Menjelang Ramadan, harga berbagai jenis cabai di Mandailing Natal, Sumatera Utara melonjak tajam.

Dalam 3 hari terakhir harga cabai merah keriting yang sebelumnya dijual Rp55 ribu kini naik menjadi Rp70 ribu rupiah per kilogram. Cabai rawit kecil kini yang sebelumnya dihargai Rp40 ribu, kini melonjak mencapai Rp100 ribu per kilogram.

Kenaikan harga diakui pedagang terjadi mulai dari pihak distributor karena minim pasokan. Pembeli pun mengeluhkan tingginya harga cabai, terutama mereka yang menggunakannya sebagai bahan baku makanan

Kontributor: Ahmad Husein Lubis

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News