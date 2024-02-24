Sebuah kafe di kawasan jalan Mekar Utama, Kecamatan Bojongloa Kidul, Bandung mempunyai menu hidangan penutup yang unik. Menu dessert story berry jiggle yang mempunyai tampilan yang lucu dan menggemaskan. Hidangan penutup pudding yang disajikan dengan fla ini berbentuk hewan. Ada berbagai karakter mulai dari kelinci, kucing, beruang dan landak.

Kehadiran dessert ini membuat kafe didatangi banyak pengunjung. Mereka ingin mencicipi dan melihat kegemasan dessert yang berada di kafe ini. Menurut pemilik kafe, dalam satu hari dirinya dapat menjual lebih dari 60 ribu dessert dengan berbagai bentuk karakter.

Produser : Febry Rachadi

(rns)

