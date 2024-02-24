Bencana tanah longsor terjang jalan trans Sulawesi di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak 2 hari terakhir membuat tebing setinggi 150 meter di Lembang Sikuku, Kecamatan Kapalapitu, longsong. Akibatnya akses jalan trans Sulawesi Poros Rantepao-Rindingallo lumpuh total.

Aktivitas ribuan warga di 4 Kecamatan pun akhirnya terhambat. Warga bersama personil TNI berjibaku melakukan pembersihan material longsor dan membuat jalan darurat dengan alat seadanya. Warga berharap pemerintah daerah melalui BPBD Daerah Toraja Utara segera menurunkan alat berat untuk mengevakuasi batu besar yang menutup badan jalan.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Jufri Tonapa

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News