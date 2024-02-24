...

Detik-Detik Hujan Badai Porak-porandakan Atap Rumah dan Pohon Dijalan Menuju Bandara Sorowako

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 24 Februari 2024 23:00 WIB
A A A
Sebuah video amatir merekam detik-detik hujan badai yang melanda Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kondisi ini membuat warga panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri.
 
Kencangnya tiupan angin mengakibatkan sejumlah atap rumah warga terangkat. Tak sedikit kaca bangunan pecah terkena ranting pohon maupun benda yang ikut terbawa angin.
 
Bencana ini membuat warga yang melintas di jalan utama menuju bandara Sorowako harus ekstra hati-hati. Belum ada laporan resmi adanya korban jiwa, namun sebagian warga yang rumahnya mengalami kerusakan kini diungsikan ke tempat yang lebih aman.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Nasruddin

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini