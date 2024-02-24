Sebuah video amatir merekam detik-detik hujan badai yang melanda Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kondisi ini membuat warga panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri.

Kencangnya tiupan angin mengakibatkan sejumlah atap rumah warga terangkat. Tak sedikit kaca bangunan pecah terkena ranting pohon maupun benda yang ikut terbawa angin.

Bencana ini membuat warga yang melintas di jalan utama menuju bandara Sorowako harus ekstra hati-hati. Belum ada laporan resmi adanya korban jiwa, namun sebagian warga yang rumahnya mengalami kerusakan kini diungsikan ke tempat yang lebih aman.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Nasruddin

(rns)

