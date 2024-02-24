...

Ugal-ugalan, Truk Tangki Pertamina Bermuatan LPG Tabrak Dump Truk hingga Hancur di Ungaran

Larisa Lulu, Jurnalis · Sabtu 24 Februari 2024 21:42 WIB
Sebuah truk tangki bermuatan LPG milik Pertamina rusak parah usai menabrak dump truk di Jalan Gatot Subroto, dekat persimpangan Assalamah, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Kecelakaan bermula saat truk Pertamina melaju kencang di kalan yang cukup sepi dari arah Semarang menuju Solo.
 
Truk tiba-tiba kehilangan kendali dan akhirnya menabrak dump truk yang berhenti di depannya. Kerasnya benturan membuat sopir truk tangki mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.
 
Diduga kecelakaan ini disebabkan oleh pengemudi truk tangki yang berkendara ugal-ugalan. Akibat kecelakan ini arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo sempat terganggu karena tidak bisa dilalui kendaraan.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Larisa Lulu

(rns)

