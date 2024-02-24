...

Kecelakan Maut di Jembatan Suramadu, Sopir Bus Tewas Terjepit

Taufik Syahrawi, Jurnalis · Sabtu 24 Februari 2024 19:00 WIB
Kecelakaan lalu lintas menimpa sebuah bus di Jembatan Suramadu. Bus melaju kencang menyeruduk dump truk bermuatan penuh sirtu yang berada di depannya.
 
Hantaman bus dari arah belakang membuat kendaraan tersebut ringsek parah. Akibatnya sopir bus tewas di lokasi kejadian akibat tergencet bodi depan bus.
 
Insiden laka lantas ini terjadi di kilometer empat di atas jembatan Suramadu, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Lalu lintas diatas jembatan Suramadu arah Surabaya sempat mengalami kemacetan panjang akibat kecelakaan tersebut.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Taufik Syahrawi

(rns)

