Kericuhan warnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa dari HMI di depan kantor KPU Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Saling dorong hingga adu jotos tak terhindarkan saat polisi berupaya menghalau aksi mahasiswa yang berusaha masuk ke dalam kantor KPU.

Massa aksi menuntut KPU untuk evaluasi pemungutan suara yang diduga banyak kecurangan. Menurut ketua KPU Polewali Mandar, tuntutan mahasiswa diterima dengan baik dan akan segera dievaluasi.

Produser : Febry Rachadi Kontributor : Hazuair Zainal

