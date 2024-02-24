Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) berlangsung kondusif di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di tempat ini terdapat 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS) PSL khusus kecamatan Kelapa Gading yang diadakan di 1 tempat yang sama.

Diketahui PSL digelar lantaran adanya kendala bencana alam atau faktor di luar kendali yang mengakibatkan pemilu pada 14 Februari 2024 kemarin tidak bisa dilanjutkan.

Meski terlambat, warga mengaku senang karena dapat menggunakan hak pilihnya untuk kemajuan Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Reporter: Muhammad Farhan

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News