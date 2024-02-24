...

Satresnarkoba Polrestabes Medan Dapat Perlawanan saat Ringkus 5 Pengedar Narkoba

Adi Palapa Harahap, Jurnalis · Sabtu 24 Februari 2024 13:00 WIB
Inilah detik-detik Satresnarkoba Polrestabes Medan meringkus 5 pengedar narkoba di dalam pemukiman di Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara.
 
Dalam penggerebekan ini petugas mendapat perlawanan dari warga dan keluarga pelaku yang menantang aparat kepolisian.
 
Seorang pengedar narkoba juga nekat terjun ke sungai untuk menghindari kejaran aparat kepolisian. Dalam penggerebekan ini, kepolisian juga mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu bersama alat hisap dan timbangan elektrik.
 
