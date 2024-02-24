Psikolog anak Seto Mulyadi turut prihatin atas aksi bullying yang terjadi di sekolah internasional

Seto menyebut, kurangnya pengawasan pihak sekolah, orang tua, dan lingkungan menjadi salah satu penyebab aksi perundungan anak kerap terjadi.

Seto juga menyebut harus ada sanksi tegas agar aksi bullying tidak kembali terjadi.

Kontributor: Nunung Purnomo

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News