Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Jumat (23/2/2024) malam.

Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup selama hampir 2 jam. Usai pertemuan, Hadi menyebut pertemuannya hanya silaturrahmi biasa dan berdiskusi ringan.

Hadi menyebut pertemuannya turut membahas kondisi pasca Pemilu 2024. Hadi menambahkan, dirinya juga mendapatkan beberapa wejangan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Kontributor: Heru Trijoko

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News