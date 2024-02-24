...

Ratusan Warga Ikuti Pemungutan Suara Susulan di Jakarta Utara

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Sabtu 24 Februari 2024 10:15 WIB
Ratusan orang melakukan pemungutan suara susulan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berlangsung di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara pada Sabtu (24/2/2024).
 
Terdapat 2 TPS yang berdekatan yakni TPS 145 dan TPS 147 yang berada di RW08 Kelurahan Sunter Jaya yang masing berjumlah 278 dan 289 orang. Sejumlah warga nampak antusias dan senang karena dapat memberikan suaranya di Pemilu 2024 ini.
 
Diketahui, pemungutan susulan dilakukan karena kawasan ini dilanda hujan deras dan banjir pada 14 Februari 2024 kemarin.
 
Pemilu susulan di Jakarta Utara seharusnya dilakukan pada 18 Februari 2024 lalu, namun harus ditunda akibat logistik belum siap
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

