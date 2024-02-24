Ratusan orang melakukan pemungutan suara susulan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berlangsung di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara pada Sabtu (24/2/2024).

Terdapat 2 TPS yang berdekatan yakni TPS 145 dan TPS 147 yang berada di RW08 Kelurahan Sunter Jaya yang masing berjumlah 278 dan 289 orang. Sejumlah warga nampak antusias dan senang karena dapat memberikan suaranya di Pemilu 2024 ini.

Diketahui, pemungutan susulan dilakukan karena kawasan ini dilanda hujan deras dan banjir pada 14 Februari 2024 kemarin.

Pemilu susulan di Jakarta Utara seharusnya dilakukan pada 18 Februari 2024 lalu, namun harus ditunda akibat logistik belum siap

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News