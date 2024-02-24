...

Mobil SUV Ringsek Usai Tabrak Beton Pembatas Jalan di Jakarta Barat

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Sabtu 24 Februari 2024 09:45 WIB
Sebuah mobil SUV ringsek usai menabrak beton pembatas jalan di Jalan Layang Daan Mogot, Pesing, Jakarta Barat.
 
Tak hanya merusak bagian depan mobil, as roda bagian kanan mobil juga mengalami kerusakan parah hingga membuat mobil harus diderek.
 
Meski kondisi mobil cukup parah, namun pengemudi mobil selamat tanpa mengalami luka. Kecelakaan ini membuat lalu lintas dari arah Cengkareng menuju Grogol mengalami kemacetan panjang.
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

