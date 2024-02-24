Puluhan remaja kocar-kacir seketika saat sejumlah petugas Polsek Duren Sawit membubarkan aksi balap liar di Jalan RS Jendral Soekanto.

Kepanikan mereka semakin menjadi saat petugas melepaskan tembakan peringatan ke udara.

Dalam kegiatan ini, 1 unit motor sport dan 2 orang remaja pemilik motor diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Menurut warga sekitar aksi balap liar ini memang sering terjadi di kawasan tersebut

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News