Puluhan Remaja Melarikan Diri saat Polisi Bubarkan Aksi Balap Liar di Jakarta Timur

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Sabtu 24 Februari 2024 09:15 WIB
Puluhan remaja kocar-kacir seketika saat sejumlah petugas Polsek Duren Sawit membubarkan aksi balap liar di Jalan RS Jendral Soekanto.
 
Kepanikan mereka semakin menjadi saat petugas melepaskan tembakan peringatan ke udara.
 
Dalam kegiatan ini, 1 unit motor sport dan 2 orang remaja pemilik motor diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Menurut warga sekitar aksi balap liar ini memang sering terjadi di kawasan tersebut 
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

