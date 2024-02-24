Wakil Presiden (wapres) ke-6 RI, Try Sutrisno melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-43 Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024).

Bersama istrinya, Try tiba di TPS 43 sekitar pukul 07.31 WIB. Saat tiba, Try langsung memasuki area TPS dan menunggu giliran untuk menentukan pilihannya.

Kepada wartawan, Try menyampaikan apa yang menjadi harapannya dalam Pemilu 2024 ini

Reporter: Nur Khabibi

Produser: Kristo Suryokusumo

