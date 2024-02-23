...

Jelang Cap Go Meh, Tatung Gelar Ritual Cuci Jalan dan Buka Tandu di Pontianak

Uun Yuniar, Jurnalis · Jum'at 23 Februari 2024 20:00 WIB
Jelang perayaan Cap Go Meh tahun 2024 sejumlah tatung menggelar ritual cuci jalan dan buka tandu. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa, ritual tatung atau lok thung digelar saat hari ke-14 pasca perayaan imlek untuk menyambut cap go meh.
 
Masyarakat Tionghoa meyakini dengan ritual cuci jalan dan buka tandu dapat menolak bala. Anugerah roh dewa yang merasuki tubuh mereka diturunkan secara turun temurun dan merupakan warisan dari leluhur.
 
Sebelum ritual berlangsung para tatung harus melakukan beberapa pantangan diantaranya tidak makan daging, tidak boleh minum beralkohol, tidak berjudi bahkan tidak boleh berhubungan intim
 
Kontributor: Uun Yuniar

(mhd)

