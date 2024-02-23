...

Pengelola Masjid Assalam Jelaskan Kronologi GP Ansor Bubarkan Pengajian Ustaz Syafiq Basalamah

Yudha Prawira, Jurnalis · Jum'at 23 Februari 2024 23:00 WIB
Pengurus Masjid Assalam Purimas, Gunung Anyar, Kota Surabaya memberikan klarifikasinya usai penghentian pengajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah yang berujung ricuh.
 
Ustaz Syafiq sebenarnya di Surabaya dalam posisi transit karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan pembatalan. Sebelumnya,  tabliq akbar yang dihadiri Ustaz Syafiq Riza Basalamah  dihentikan paksa Banser-Ansor dan berujung ricuh.
 
Kontributor: Yudha Prawira

(mhd)

Berita Terkait

