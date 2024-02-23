Pengurus Masjid Assalam Purimas, Gunung Anyar, Kota Surabaya memberikan klarifikasinya usai penghentian pengajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah yang berujung ricuh.

Ustaz Syafiq sebenarnya di Surabaya dalam posisi transit karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan pembatalan. Sebelumnya, tabliq akbar yang dihadiri Ustaz Syafiq Riza Basalamah dihentikan paksa Banser-Ansor dan berujung ricuh.

Kontributor: Yudha Prawira

(mhd)

