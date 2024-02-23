Polisi berhasil menangkap 3 pelaku pengeboman rumah ketua KPPS Desa Nyalabu, Kabupaten Pamekasan, Madura. Tiga pelaku diantaranya sebagai otak kejahatan, perakit bom serta eksekutor pengeboman

Polisi tidak menemukan muatan politik dalam kasus pelemparan bom ikan ini. Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang baku pembuatan bom seperti bubuk mesiu, potasium, bahan peledak mercon.

Kontributor: Hari Tambayong

(mhd)

