Diduga Kalah Pileg, Seorang Caleg Tutup Jalan Warga di Sikka

Joni Nura, Jurnalis · Jum'at 23 Februari 2024 19:00 WIB
Seorang caleg menutup akses jalan warga menggunakan pagar berduri di Kabupaten Sikka, NTT. Jalan yang dipagari merupakan tanah milik sang caleg, warga sekitar pun membalas dengan memagari sisi jalan yang lain.
 
Aksinya dilakukan karena diduga caleg tersebut kecewa karena tak terpilih dalam pileg. Sementara, sanag caleg menyebut penutupan jalan itu sudah direncanakan lama karena tanah tersebut sudah dijual.
 
Kontributor: Joni Nura

(mhd)

