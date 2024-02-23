Seorang caleg menutup akses jalan warga menggunakan pagar berduri di Kabupaten Sikka, NTT. Jalan yang dipagari merupakan tanah milik sang caleg, warga sekitar pun membalas dengan memagari sisi jalan yang lain.

Aksinya dilakukan karena diduga caleg tersebut kecewa karena tak terpilih dalam pileg. Sementara, sanag caleg menyebut penutupan jalan itu sudah direncanakan lama karena tanah tersebut sudah dijual.

Kontributor: Joni Nura

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News