Persija Jakarta harus menelan pil pahit setelah takluk dengan skor tipis 0-1 dari Madura United pada pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Dalam laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (22/2/2024) malam WIB.

Gol tunggal kemenangan Laskar Sape Kerrab dicetak oleh Muhammad Riski Afrisal pada menit ke-86. Kemenangan ini membuat Madura United melesat ke posisi kelima dengan 39 poin dari 25 laga. Sedangkan, kekalahan ini tetap membuat Persija terpaku di posisi kesembilan dengan 32 poin.

