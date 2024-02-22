...

Highlight Liga 1 2023-2024 : Persija Jakarta Tumbang dari Madura United Berkat Gol Tunggal Riski Afrisal

Febry Rachadi, Jurnalis · Kamis 22 Februari 2024 21:59 WIB
Persija Jakarta harus menelan pil pahit setelah takluk dengan skor tipis 0-1 dari Madura United pada pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Dalam laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (22/2/2024) malam WIB.
 
Gol tunggal kemenangan Laskar Sape Kerrab dicetak oleh Muhammad Riski Afrisal pada menit ke-86. Kemenangan ini membuat Madura United melesat ke posisi kelima dengan 39 poin dari 25 laga. Sedangkan, kekalahan ini tetap membuat Persija terpaku di posisi kesembilan dengan 32 poin.
 
Produser : Febry Rachadi

(mhd)

