Vincent Rompies mendatangi Mapolres Tangerang Selatan memenuhi panggilan polisi atas kasus yang menimpa anaknya. Usai 8 jam diperiksa, Vincent meminta maaf atas kelakukan anaknya yang menyebabkan seorang siswa menjadi korban perundungan.

Vincent menyebut bila status anaknya saat ini masih menjadi saksi dan belum ditetapkan menjadi tersangka. Hingga saat ini vincent masih terus berkomunikasi dengan orang tua korban agar kasus dapat segera diselesaikan.

Kontributor: Nunung Purnomo

(mhd)

