Pameran Buku Internasional Irak Dibuka sebagai Bentuk Solidaritas terhadap Rakyat Palestina

Betty Usman, Jurnalis · Kamis 22 Februari 2024 21:00 WIB
Pameran Buku Internasional Irak ke-4 dibuka bagi pengunjung di Baghdad dan mengusung tema 'Palestina' sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di Gaza. Para pecinta buku, intelektual, pelajar, dan spesialis,  hadir untuk dapat judul dan terbitan terbaru.
 
Pameran ini menampilkan 350 penerbit menghadirkan 1 juta judul buku. Pameran fokus pada warisan budaya Palestina sebagai ekspresi solidaritas perjuangan Palestina. Solidaritas rakyat Irak terhadap perjuangan rakyat Palestina dan hak untuk mencapai kemerdekaan.
 
Bagdad memiliki warisan sastra yang berasal dari era Abbasiyah, dari abad ke-9 hingga ke-13. Banyak jalan dan alun-alun di Bagdad diberi nama sesuai nama penulis terkenal. Pameran buku ini dibuka dari 16 Februari hingga 24 Februari 2024.

