Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X berharap kenaikan harga beras dapat berdampak positif bagi petani. Sultan memastikan terus berupaya mengendalikan harga kebutuhan pokok serta memastikan ketersediaan stok tetap stabil di pasaran.

Menjelang bulan suci ramadan, Sultan memastikan ketersediaan stok beras dan sembako di pasaran. Selain harga beras, kenaikan juga terjadi pada komoditas pangan lainnya seperti sayur dan sembako.

Kontributor: Heru Trijoko

(mhd)

