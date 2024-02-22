PT Kereta Commuter Indonesia meminta maaf atas insiden eskalator yang tiba-tiba berbalik arah di Stasiun Manggarai. Eskalator yang seharusnya berjalan naik ke atas justru berbalik arah berjalan turun saat kondisi padat penumpang.

PT KCI memastikan semua calon penumpang yang terjatuh tidak ada yang terluka. PT KCI mengimbau kepada pengguna comuterline agar menggunakan lift yang tersedia di Stasiun Manggarai.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(mhd)

