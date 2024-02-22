...

Sidak Gudang Bulog Bojonegoro, Polisi Temukan 2 Ribu Ton Beras

Dedi Mahdi, Jurnalis · Kamis 22 Februari 2024 20:30 WIB
Polisi bersama tim pengendali inflasi menemukan 2 ribu ton beras di Gudang Bulog Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis(22/2) bahkan pada akhir Februari ini akan ada tambahan sebanyak 1.500 ton beras.
 
Beras yang ditemukan merupakan jenis medium namun kualitasnya setara dengan beras premium sehingga sangat layak dikonsumsi. Sementara harga beras di Bojonegoro terus melonjak, rata-rata kenaikan mencapai Rp4 ribu perkilogram.
 
