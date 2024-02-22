...

Ramai Kasus Bullying Menko PMK Singgung Teori Clique, Apa Itu?

Binti Mufarida, Jurnalis · Kamis 22 Februari 2024 19:00 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy ikut merespon kasus bullying yang melibatkan Geng SMA Binus Serpong. Muhadjir meminta agar mewaspadai kasus bullying, mengingat bisa terjadi setiap saat.
 
Guru dan pimpinan sekolah harus mewaspadai terjadinya bullying di sekolah dengan menggunakan teori psikologi sosial clique. Muhadjir menegaskan jika terjadi bullying maka harus segera dilakukan pemulihan termasuk konsultasi kepada korban dan pelaku.
 
