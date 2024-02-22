Menko PMK Muhadjir Effendy ikut merespon kasus bullying yang melibatkan Geng SMA Binus Serpong. Muhadjir meminta agar mewaspadai kasus bullying, mengingat bisa terjadi setiap saat.

Guru dan pimpinan sekolah harus mewaspadai terjadinya bullying di sekolah dengan menggunakan teori psikologi sosial clique. Muhadjir menegaskan jika terjadi bullying maka harus segera dilakukan pemulihan termasuk konsultasi kepada korban dan pelaku.

