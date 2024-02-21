...

Legenda Manchester United Rio Ferdinand Saling Ejek dengan Fans Arsenal di Pesawat, Ini Penyebabnya

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 21 Februari 2024 18:00 WIB
Rio Ferdinand dan fans Arsenal terlibat saling ejek di dalam pesawat yang mereka tumpangi menuju Porto, Portugal. Legenda Manchester United itu mengejek fans Arsenal dengan memakai alat pengeras suara.
 
Ferdinand mengatakan bahwa bintang The Gunners, Bukayo Saka belum level dunia. Fans Arsenal pun membalasnya dengan Yel-yel 'Saka kelas dunia' di dalam pesawat tersebut. Arsenal akan bertandang ke markas Porto pada leg pertama 16 besar Liga Champions.
 
Produser : Febry Rachadi

(mhd)

