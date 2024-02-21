Warga di Denpasar, Bali, sukses meraup keuntungan hingga Rp5 juta per minggu dari beternak tikus putih. Usahanya berawal dari kebutuhan pakan memelihara hewan reptil, khususnya ular.

Tikus putih dijual dari kisaran harga Rp5 ribu hingga Rp65 ribu per ekor. Dalam seminggu, ia mampu menjual 1.000 ekor lebih dengan kisaran keuntungan Rp6 juta hingga Rp7 juta.

Kontributor: Indira Arri

(fru)

