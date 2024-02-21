Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melepas 15 juta kilogram beras premium untuk toko ritel modern se-Jabodetabek. Pelepasan ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan beras premium di sejumlah gerai ritel modern di Jabodetabek.

Pengiriman perdana ini menyasar seluruh gerai ritel, dengan satuan beras berukuran 5 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga. Mekanisme pengiriman akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

Reporter: Dinar Maghiszha

Produser: Kristo Suryokusumo

