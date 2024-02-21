BMKG Bandung mengungkap terjadinya angin puting besar yang muncul di kawasan Rancaekek dan sebagian wilayah Sumedang, Rabu(21/2).

Fenomena puting beliung terjadi akibat dampak ikutan pertumbuhan awan cumulonimbus dan berlanjut hujan lebat disertai angin kencang. Disamping itu terpantau adanya sirkulasi siklonik di Samudera Hindia barat Pulau Sumatera yang mengakibatkan terbentuknya area netral poin.

Kontributor: Ervan David

