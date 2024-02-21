Stok beras di tempat penggilingan padi di Kabupaten Tulang Bawang Lampung semakin menipis. Pasokan gabah dari petani juga mengalami kendala karena belum adanya musim panen padi sejak 3 bulan lalu.

Untuk memenuhi kebutuhan wara, para pengusaha penggilingan padi mengambil pasokan gabah dari luar daerah dengan harga yang tinggi. Menipisnya stok beras terjadi karena banyaknya petani yang menjual gabah keluar daerah pada saat musim panen.

Kontributor: Ahmad Luthfi Rosyadi

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News