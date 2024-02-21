Warga Palestina mencari perlindungan di Gaza selatan antri di luar toko roti untuk membeli bahan makanan Selasa (20/2) di tengah kekurangan pasokan. Sekitar 1,5 juta jiwa di Gaza mencari perlindungan di kota Rafah, Gaza selatan.

Puluhan pengungsi antri berjam-jam demi membeli roti. Seorang pengungsi, Faten al-Bitar, hanya dapat 2 bungkus roti untuk 23 orang di tendanya. Heba al-Maasoubani, mengungsi dari kamp Shati, antri berjam-jam demi sebungkus roti.

Pasar ramai namun warga tidak dapat menemukan barang yang mereka inginkan. Abdullah al-Kafarna mengaku kebutuhan pokok langka, dan daging tidak lagi tersedia di pasar.

(mhd)

