Kekurangan Pasokan Makanan, Pengungsi Rafah Terpaksa Antri Membeli Roti

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 21 Februari 2024 21:00 WIB
Warga Palestina mencari perlindungan di Gaza selatan antri di luar toko roti untuk membeli bahan makanan Selasa (20/2) di tengah kekurangan pasokan. Sekitar 1,5 juta jiwa di Gaza mencari perlindungan di kota Rafah, Gaza selatan.
 
Puluhan pengungsi antri berjam-jam demi  membeli roti. Seorang pengungsi, Faten al-Bitar, hanya dapat 2 bungkus roti untuk 23 orang di tendanya. Heba al-Maasoubani, mengungsi dari kamp Shati, antri berjam-jam demi sebungkus roti.
 
Pasar ramai namun warga tidak dapat menemukan barang yang mereka inginkan. Abdullah al-Kafarna mengaku kebutuhan pokok  langka, dan daging tidak lagi tersedia di pasar.

