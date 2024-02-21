Aksi unjuk rasa pemilu curang yang digelar di Jalan Diponegoro, Menteng diwarnai kericuhan dengan warga sekitar, Rabu(21/2). Kericuhan dipicu aksi protes warga yang meminta agar mahasiswa tidak menutup jalan dan membakar ban bekas.

Aksi tersebut memicu kemacetan parah karena tingginya volume kendaraan saat jam pulang kantor. Sementara, mahasiswa mendesak agar ketua KPU beserta para komisionernya mundur dari jabatan karena tidak becus mengurus penghitungan suara

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(mhd)

