Diwarnai Aksi Bakar Ban, Demo Mahasiswa di Sekitar KPU Bentrok dengan Warga

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Rabu 21 Februari 2024 20:30 WIB
Aksi unjuk rasa pemilu curang yang digelar di Jalan Diponegoro, Menteng diwarnai kericuhan dengan warga sekitar, Rabu(21/2). Kericuhan dipicu aksi protes warga yang meminta agar mahasiswa tidak menutup jalan dan membakar ban bekas.
 
Aksi tersebut memicu kemacetan parah karena tingginya volume kendaraan saat jam pulang kantor. Sementara, mahasiswa mendesak agar ketua KPU beserta para komisionernya mundur dari jabatan karena tidak becus mengurus penghitungan suara 
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(mhd)

