Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal rencana pertemuan dengan para Ketua Umum partai politik lainnya, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Jokowi menyebut, rencana pertemuan tengah diatur. Sebab, ia menuturkan ingin menjadi jembatan bagi seluruh pihak.

Lebih jauh, Kepala Negara menegaskan dirinya membuka pintu pertemuan terhadap seluruh Ketua Umum partai politik yang ada.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News