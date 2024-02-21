Presiden Jokowi melantik dua menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju. Kedua menteri adalah Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Hadi Tjahjanto dan AHY dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 P Tahun 2024.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News