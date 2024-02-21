...

Sah! Presiden Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto Jadi Menko Polhukam & AHY Menteri ATR

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Rabu 21 Februari 2024 11:58 WIB
Presiden Jokowi melantik dua menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju. Kedua menteri adalah Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
 
Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Hadi Tjahjanto dan AHY dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 P Tahun 2024. 
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Akira AW

(fru)

