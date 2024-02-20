Perhiasan atau aksesori yang menempel pada pengantin bernilai jutaan rupiah. Meski bukan terbuat dari emas atau berlian, ternyata omzet perajin mencapai puluhan juta rupiah.

Perajin asal Bantul, Yogyakarta, membuat beragam macam aksesori pengantin yang terbuat dari kuningan dan tembaga. Proses pembuatan aksesori pengantin membuatuhkan waktu dua hari hingga dua minggu.

Dalam sebulan, perajin ini mampu meraup omzet hingga Rp35 juta per bulan. Harga aksesori yang dijualnya dari Rp45 ribu hingga Rp4,5 juta.

Kontributor: Trisna Purwoko

