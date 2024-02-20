Kenaikan harga sejumlah komoditi bahan pangan terjadi di Pasar Tradisional Serdang, Kemayoran, Jakpus. Melambungnya harga beras diikuti dengan naiknya harga komoditi lain seperti telur hingga beras ketan.

Telur ayam yang semula dijual Rp25.000 kini naik menjadi Rp29.000 per kg. Kenaikan harga yang terjadi secara bertahap itu dikeluhkan para pedagang. Mahalnya harga telur ini karena sulitnya mendapat pasokan dari distributor.

Selain telur, harga beras ketan juga mengalami kenaikan sebesar Rp6.000. Sebelumnya dijual dengan harga Rp16.000 kini menjadi Rp22.000 per kg-nya.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Akira AW

(fru)

