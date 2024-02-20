...

Budaya Unik Nusantara, dari Egrang Bambu hingga Pembuatan Gamelan

Hadits Abdillah, Jurnalis · Selasa 20 Februari 2024 13:00 WIB
Anak-anak di lereng Gunung Merbabu tepatnya Kampung Edukasi Durensari mengisi libur sekolah dengan bermain beragam permainan tradisional tempo dulu. Mulai dari egrang bambu, bakiak tempurung kelapa, gobak sodor dan masih banyak lagi yang lainnya.
 
Sementara keriuhan pecah saat warga berebut gunungan pada tradisi Hajadan Dalem Grebeg Besar di Kraton Yogyakarta. Hasil bumi dari gunungan Uborampe dipercaya melimpahkan berkah.
 
Berikutnya, di Lumajang, Jawa Timur, ada Festival Tari Topeng yang digelar di tepi Pantai Selatan. Gelaran Segoro Topeng Kaiwungu ini merupakan agenda tahunan dinas pariwisata setempat yang mampu menarik mita wisatawan.
 
Ratusan warga Karo, Sumatra Utara, beramai-ramai ikut kegiatan Ndurung Massal, menangkap ikan di kolam milik desa. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut pesta tahunan desa. Ini merupakan rasa syukur warga Karo atas limpahan hasil panen selama setahun.
 
Di sebuah desa di Sukoharjo, pekerja menggelar syukuran sebelum membuat gamelan. Gamelan di sini dijual dengan harga bervariasi, hingga mencapai Rp200 juta.
 
