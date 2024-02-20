...

Detik-Detik Ibu Muda di Subang Melahirkan saat Antre di Bank

Yudy Heryawan Juanda, Jurnalis · Selasa 20 Februari 2024 23:32 WIB
Seorang ibu muda tiba-tiba melahirkan saat mengantre di sebuah bank di Subang, Jawa Barat. Ibu muda tersebut bernama Ririn Anggraeni (25 tahun) warga Cikawali, Kelurahan Pasirkareumbi, Subang.
 
Bayi yang lahir dengan berat 3,6 kg dalam kondisi sehat dan diberi nama Febrian Saputra Brimola. Pihak Bank juga akan mempekerjakan sang ayah bayi tersebut yang kini hanya serabutan.
 
Kontributor: Yudy Heryawan Juanda

(fru)

